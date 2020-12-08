В Николаевской облгосадминистрации объяснили, в каких случаях врачи могут предлагать пациентам, которые лечатся в стационарах от COVID-19, покупать лекарства за свои деньги.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

К бесплатным услугам, определенным «ковидным» пакетом Национальной службы здравоохранения, относится тест на коронавирус, подключение к аппарату ИВЛ, компьютерная томография, рентген и т.п. При этом, некоторые медикаменты в пакет не входят, потому что симптомы у всех пациентов разные и единой схемы лечения не существует.

— В некоторых случаях лечащий врач может предлагать больному купить медпрепарат, — сказал замначальника облздрава Олег Бабин.

Он также прокомментировал жалобы на Николаевскую центральную районную больницу по поводу того, что там врачи вообще не предлагают пациентам бесплатные лекарства.

— Я вчера общался с исполняющим обязанности главного врача Николаевской центральной районной больницы. Это одно из учреждений, которое только начало предоставлять комплексную помощь больным COVID-19. Только в октябре был заключен договор с НСЗУ. Поэтому на этой неделе уже будут перечислены деньги и, думаю, что этот вопрос отпадет, — добавил он.

Отметим, ранее в комментарии НикВести главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что в городской больнице №1 временно перестали принимать больных из Николаева и требуют с пациентов за свои деньги покупать медикаменты.

Так, Светлана Федорова говорит, что к ней стали обращаться пациенты с городской больницы №1 с просьбой продолжить их лечение в областной «инфекционке» в связи с тем, что в медучреждении им выставляют списки на 2-3 тысяч гривен на покупки медикаментов.