Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа пояснил, что прекратил деятельность в должности главы областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов».

Об этом он рассказал НикВестям в среду, 9 декабря.

Прозвучало, что таким образом он защитил своих депутатов.

— Никому не позволено делать из депутатов областного совета рабов. Никому не позволено по той просто причине, что их выбирали люди. Они имеют свою точку зрения, свое мнение. Да, конечно, согласовываем эту позицию с партией, так и должно быть. На этом этапе мне нужно было защитить депутатов, я их защитил. (Партия сказала не поддерживать Анну? – прим.) Нет, почему? Мы на фракции приняли решение не поддерживать, вы же видели, что наши голоса не были за Анну. Мы тут как раз выполнили все равно. (Кто пытается сделать из депутатов рабов? – прим.) Те, кто пытаются управлять партией дистанционно, по телефону. Я сложил полномочия по простой причине, я защитил своих депутатов. Все, ни больше, ни меньше, - сказал Михаил Талпа.