Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом поддержки украинских реформ выделение Европейским союзом очередного транша в размере 600 миллионов евро. Украинская власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.

Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского обнародованном Офисом президента.

— Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ, - отметил Владимир Зеленский.

В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, сегодня Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 миллионов евро, который пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.