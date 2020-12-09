Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом поддержки украинских реформ выделение Европейским союзом очередного транша в размере 600 миллионов евро. Украинская власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.
Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского обнародованном Офисом президента.
— Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ, - отметил Владимир Зеленский.
В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, сегодня Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 миллионов евро, который пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом поддержки украинских реформ выделение Европейским союзом очередного транша в размере 600 миллионов евро. Украинская власть намерена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов.
Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского обнародованном Офисом президента.
— Этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров по Украине и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ, - отметил Владимир Зеленский.
В Офисе добавили, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является ориентиром для реализации необходимых преобразований и инструментом для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, сегодня Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 миллионов евро, который пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.