Сегодня, 9 декабря, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму более 640 миллионов евро. Деньги пойдут на реализацию приоритетных проектов в сфере инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщает Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

– Европейский инвестиционный банк - один из ключевых партнеров Украины, с которым мы сотрудничаем с 2007 года. Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам с ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше, - прокомментировал глава Министерства.

Так, 340 миллионов евро будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него.

Еще 100 миллионов евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на 2-х участках автодороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово-Лисичанск-Луганск в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение».

Также 200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», что предусматривает закупку электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины на 440 миллионов евро.