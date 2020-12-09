Во вторник, 8 декабря, возле села Благодаровка местный житель обнаружил мумифицированное тело и вызвал правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Прибывшие эксперты при первичном осмотре тела не обнаружили насильственных признаков смерти, однако установили, что тело лежало в лесополосе значительное время. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Оперативники устанавливают все обстоятельства смерти и личность умершего мужчины.

Приметы умершего: мужчина возрастом 40-45 лет, худой, рост 170-175 сантиметров, был одет в свитер бело-синего цвета, штаны темно-синего цвета, футболку серого цвета. Рядом с трупом лежали кроссовки белого цвета.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой о помощи в идентификации личности умершего, а тем, кто владеет полезной для следствия информацией, сообщать в Николаевское отделение полиции или по телефону (0512) 53-13-41 или 102.

Напомним, что полиция Николаевской области сообщила о том, что 11-летний мальчик, о пропаже которого заявили вчера, 7 декабря, нашелся.