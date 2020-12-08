Полиция Николаевской области сообщила о том, что 11-летний мальчик, о пропаже которого заявили вчера, 7 декабря, нашелся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Ребенок найден! Благодарим всех, кто участвовал в поисках», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11-летний житель села Баловное в Новоодесском районе Николаевской области Вениамин Спорыш, выйдя со школы, сел в автомобиль марки Hyundai Santa Fe, по предварительным данным серого цвета, и направился в сторону Николаева, после чего пропал.