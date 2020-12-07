В Николаеве полиция разыскивает 11-летнего жителя села Баловное Новоодесского района Вениамина Спорыша.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня в период с 15:00 до 16:00 он вышел из школы и направился на автодорогу Н-24 «Благовещенское — Николаев», где сел в автомобиль марки Hyundai Santa Fe, по предварительным данным серого цвета, и направился в сторону Николаева. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Был одет в джинсы, темного цвета куртку и шапку, при себе имел рюкзак красного цвета.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные русые.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Новоодесское отделение полиции по телефонам (05167) 2-13-02, 0951986994 или 102.

Напомним, в субботу 5 декабря в Николаеве искали мальчика 8-ми лет, который вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и пропал. Спустя час его нашли у бабушки.