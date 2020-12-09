В Украину вернулись двое граждан, которые ранее были захвачены и удерживались в Ираке более трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в среду, 9 декабря.

Евгения Фоменкова и Александра Санпитера захватили в Ираке еще в июле 2017 года, но теперь их удалось вернуть на родину.

Над возвращением украинцев работали офис президента, МИД и другие госорганы под координацией президента Владимира Зеленского.

— Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей, - сказал Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения.

При этом Новое время пишет, что украинских граждан взяли в заложники из-за обмана украинских чиновников при продаже вооружения. Евгений Шевченко утверждает, что к схеме причастен один из чиновников Харьковской таможни, пообещавший курдам продать комплекс постановщика радиопомех Анклав, ПЗРК Игла-1м, ПТУР Скиф и выстрелы к нему.

СМИ пишет, что в качестве гарантий получения оружия в Ирак отправили товарищей таможенника Александра Санпитера и Евгения Фоменкова.

Курды осуществили предоплату в размере $1 миллиона, однако украинская сторона отказалась выполнять свои обязательства. В результате Санпитера и Фоменкова взяли в заложники.

Напомним, ранее полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди.