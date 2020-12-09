Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя результаты расследования о хищении денег банка «Финансы и Кредит», заявила, что олигархи - уже не диагноз и не приговор для системы.

Об этом она написала в Facebook.

– «Олигархи» - это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит», - отметила генпрокурор.

По ее словам, прокуроры ОГП пока систематизируют и анализируют полученную информацию о таком вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов.

– Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу, - добавила она.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что независимость прокуроров в Украине под угрозой из-за «дискриминации в оплате труда», а именно — из-за количества денег, которые правительство выделяет на прокуроров.