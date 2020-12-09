В среду, 9 декабря, состоялась первая сессия Николаевского областного совета. Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин выразил надежду, что результат общих усилий нового депутатского корпуса будет хорошим, и вместе депутаты смогут сплоченно работать следующие пять лет на благо Николаевщины.

Об этом cообщили в пресс-службе политсилы.

— Сегодня состоялась первая сессия нового восьмого созыва Николаевского областного совета. Вместе мы избрали нового главу Николаевского областного совета Анну Замазееву и первого заместителя главы – Владимира Фроленко. Кроме этого, в рядах областного совета появилось много новых людей. Хочу пожелать новым руководителям облсовета оправдать доверие, реализовать свои профессиональные качества. Ваши новые должности – это не только власть, прежде всего, это большая ответственность, – обратился Юрий Кормышкин к депутатам и новоизбранным главе облсовета и первому заместителю.

Он также подчеркнул, что каждому из депутатов не стоит забывать, для чего были собраны в этом зале и для чего были избраны людьми.

— Начало работы положено, очень хочется верить, что результат наших общих усилий будет хорошим, что вместе мы сплоченно поработаем следующие пять лет на благо Николаевщины», – резюмировал глава «Нашего края».

Ранее сообщалось, что глава партии «Наш край» в Николаевской области, депутат областного совета Юрий Кормышкин заявил, что его политическая сила будет поддерживать нового главу Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.