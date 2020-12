Немецкий суд предписал компании Tesla приостановить строительство завода возле Берлина из-за иска экологов. На первом предприятии компании в Европе планируют производить автомобили и аккумуляторы к ним.

Об этом сообщает ВВС.

Иск против Tesla подавали местные экозащитники из Союза охраны природы и биоразнообразия и Зеленой лиги. Истцы считают, что строительство навредит местным животным, например, уничтожит среду обитания видов, находящихся под охраной. В частности, это прыткие ящерицы и медянки.

Суд встал на сторону экологов и постановил приостановить работы на территории строительства, в частности, вырубку леса, до результатов дальнейших проверок.

Tesla пока не комментировала это решение суда. Сейчас оно не является окончательным.

– Даже Tesla не может позволить себе стоять над законом, - заявил Гервиг Машер, руководитель Зеленой лиги.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции компаний Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices.