Во Львовской области открыли новый украинский радиотелескоп РТ-32.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

В НАН пояснили, что работа над созданием нового радиотелескопа сантиметрового диапазона началась в 2014 году. Тогда в результате аннексии Крыма Украина потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн — радиотелескопу РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств возле Евпатории.

Ученые НАН предложили использовать наземные станции космической связи, расположенные вблизи Золочева Львовской области с диаметром антенн 25 м (КТНА-200) и 32 м (МАRК-4В), которые к тому времени уже не использовались Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Экспертные оценки показали, что на первом этапе перехода телекоммуникационных антенн в состояние радиотелескопа наиболее целесообразно модернизировать 32-метровую антенную систему МАRК-4В.

В НАН подчеркивают, что главная особенность радиотелескопа РТ-32 — его широкий диапазон и многоканальность. Высокое разрешение регистрирующего оборудования позволяет изучать как излучение космических объектов, так и космических аппаратов.

– Таким образом, круг научных задач РТ-32 очень широк: исследования активных ядер галактик, мест образования звезд, мерцаний, солнечного излучения, пульсаров. Интересно и изучение в широком диапазоне быстрых радиовсплесков, послесвечения гамма-всплесков и явлений типа GW170817, когда были порождены одновременно гравитационные и электромагнитные волны очень широкого спектра, - отмечают в НАН.

Напомним, Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.