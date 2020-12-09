Представители общественных объединений экологической направленности записали видеобращение к депутатам Николаевского городского совета нового созыва с просьбой создать отдельную депутатскую комиссию, которая будет заниматься вопросами экологии города.
Видеообращение опубликовала координаторка ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова на своей странице в Facebook.
— В Николаеве много экологических проблем, но в прошлом созыве не было создано отдельной депутатской комиссии по экологическим вопросам. Результатом объединения земельных и экологических вопросов в одну комиссию стало то, что вопросы экологии оказались на последнем месте. Мы должны осознать, что здоровье людей зависит от состояния окружающей среды. Мы не имеем права пренебрегать вопросами загрязнения и уничтожения окружающей среды и забывать, что живем в условиях климатического кризиса, — написала Наталья Рышкова.
Отметим, видеобращением записали представители Национального экологического центра Украины (Николаевский филиал), Николаевская областная экологическая ассоциация «Зеленый мир» и ОО «Город Солнца». Обращение также поддержали ОО «Успешный город Николаев», ОО «Кинбурн», ОО «Центр развития туризма и сохранения экологии «Сохрани мир».
Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря.
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Представители общественных объединений экологической направленности записали видеобращение к депутатам Николаевского городского совета нового созыва с просьбой создать отдельную депутатскую комиссию, которая будет заниматься вопросами экологии города.
Видеообращение опубликовала координаторка ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова на своей странице в Facebook.
— В Николаеве много экологических проблем, но в прошлом созыве не было создано отдельной депутатской комиссии по экологическим вопросам. Результатом объединения земельных и экологических вопросов в одну комиссию стало то, что вопросы экологии оказались на последнем месте. Мы должны осознать, что здоровье людей зависит от состояния окружающей среды. Мы не имеем права пренебрегать вопросами загрязнения и уничтожения окружающей среды и забывать, что живем в условиях климатического кризиса, — написала Наталья Рышкова.
Отметим, видеобращением записали представители Национального экологического центра Украины (Николаевский филиал), Николаевская областная экологическая ассоциация «Зеленый мир» и ОО «Город Солнца». Обращение также поддержали ОО «Успешный город Николаев», ОО «Кинбурн», ОО «Центр развития туризма и сохранения экологии «Сохрани мир».
Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря.