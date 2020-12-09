Представители общественных объединений экологической направленности записали видеобращение к депутатам Николаевского городского совета нового созыва с просьбой создать отдельную депутатскую комиссию, которая будет заниматься вопросами экологии города.

Видеообращение опубликовала координаторка ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова на своей странице в Facebook.

— В Николаеве много экологических проблем, но в прошлом созыве не было создано отдельной депутатской комиссии по экологическим вопросам. Результатом объединения земельных и экологических вопросов в одну комиссию стало то, что вопросы экологии оказались на последнем месте. Мы должны осознать, что здоровье людей зависит от состояния окружающей среды. Мы не имеем права пренебрегать вопросами загрязнения и уничтожения окружающей среды и забывать, что живем в условиях климатического кризиса, — написала Наталья Рышкова.