Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирус. В связи с этим он пошел на самоизоляцию.

Об этом он сообщил в Facebook.

— Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб, — написал Геннадий Труханов.

Он призвал жителей Одессы соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.

— На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания, — отметил Геннадий Труханов.

Ранее сообщалось, что николаевский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр — 2008 Илья Кваша получил позитивный результат теста на коронавирус.