Николаевский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр — 2008 Илья Кваша получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, разместив временную публикацию.

Илья Кваша опубликовал копию результата анализа, а в видео-обращении к подписчикам дал понять, что коронавирус помешал планам в семейной жизни.

— Вы знаете, я планировал поменять машину, были мысли переехать в новую квартиру. Честно говоря, мы даже подумывали, чтобы завести питомца, но… (далее была опубликована копия анализа, — прим.),— сказал Илья Кваша.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек.