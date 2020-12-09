Венецианская комиссия опубликовала срочное, совместное с Генеральным директоратом по правам человека и соблюдению законности Совета Европы, заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины.

В частности, Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством закона, но также важным остается и уважение Конституции и конституционная справедливость, пишет ZN.ua.

По мнению ВК, Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения.

— В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции, —подчеркивается в заключении ВК.

Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве «и, возможно, было запятнено серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей».

— Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом, — подчеркнули в Венецианской комиссии.

Тем не менее, считают в ВК, конституционная роль Конституционного суда должна соблюдаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

— В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, чтобы иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для этих государственных служащих, включая судей и прокуроров, подающих заведомо ложные данные или не подающие декларации вообще, — говорится в заключении.

На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения:

— Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, уголовная ответственность за подачу заведомо ложного заявления / непредставления декларации следует восстановить, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и в случае таких действий с умыслом;

— Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) проверять декларации, все свои полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы Конституционного Суда в своем решении;

— Что касается полномочий НАПК по отношению к судьям, могут быть предусмотрены дополнительные гарантии, а именно внесены в закон для защиты от возможных злоупотреблений:

независимость НАКП на практике и общественный контроль за ее деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO;

некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении могут быть назначены судьи;

чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусматривать для надзора за деятельностью НАБУ в отношении судей либо в форме механизма рассмотрения жалоб или в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский попросил Верховную раду пока что не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда. Глава государства просит дождаться выводов Венецианской комиссии.