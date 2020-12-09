Президент Владимир Зеленский попросил Верховную раду пока что не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда. Глава государства просит дождаться выводов Венецианской комиссии.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В ОП отметили, что предложенный Владимиром Зеленским законопроект направлен исключительно на восстановление доверия граждан к Конституционному суду.

— Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению, — заявили в ОП.

У Владимира Зеленского добавили, что выводы Венецианской комиссии ожидаются в конце этой недели.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.