Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя вчерашнее обращение президента к фракции «Слуга Народа».

Так, отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будут 226 голосов депутатов для принятия законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал, что дальше будут «распад Украины и война».

— Кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти, — заявил он.

По убеждению Слиденко, в своем обращении Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы» и «вслух призывает депутатов к свержению государственного строя».

— Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд покушался на государственный строй. Чем покушался? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно, — добавил судья.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.