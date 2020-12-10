Федеральная торговая комиссия США (FTC) подает в суд на Facebook из-за «многолетнего курса на антиконкурентное поведения». Речь идет, в том числе, о приобретении платформы Instagram и мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает на сайте комиссии.

В своем иске FTC утверждает, что компания незаконно поддерживает монополию на социальные сети, уже много лет демонстрируя антиконкурентное поведения. Иску предшествовало длительное расследование, которое комиссия вела в сотрудничестве с коалицией генеральных прокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама (независимая часть США).

Комиссия заявляет, что Facebook придерживается стратегии для устранения угроз своей монополии, которая включала приобретение в 2012 году будущего конкурента Instagram и мессенджера WhatsApp в 2014.

— Такое поведение наносит вред конкуренции, не дает потребителям возможности выбора своей социальной сети и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции, — считает FTC.

FTC в суде требует наложения на Facebook постоянного судебного запрета, который может включать требование продать активы Instagram и WhatsApp.

Кроме того, комиссия хочет заставить Facebook сообщать о слиянии с другими компания или поглощении таких в будущем, а также согласовывать такие действия.

Компания уже отреагировала на сообщение комиссии об иске, заявив, что ранее FTC одобрила приобретения, из-за которых теперь судится.

— Мы рассматриваем жалобы и скоро расскажем больше. Спустя годы после того, как Федеральная торговая комиссия одобрила наши приобретения, правительство теперь требует принятия решения, не принимая во внимание влияние этого прецедента на более широкое бизнес-сообщество или людей, которые каждый день выбирают наши продукты, — прокомментировали в Facebook.

Напомним, из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook оштрафовали в Канаде на 9,5 миллионов долларов (около 7 миллионов долларов США).