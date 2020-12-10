В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Мера предпринимается в целях предотвращения распространения в стране COVID-19.

Об этом говорится в постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 года, размещенном на Национальном правовом интернет-портале, передает tut.by.

Отмечается, что выезд запрещен как гражданам государства, так и иностранцам. Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.

Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Отдельным категориям граждан будет разрешен выезд, но не чаще одного раза в 6 месяцев.

Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде.

Напомним, в конце октября Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.