Канада стала третьим государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом в Оттаве заявила главный санитарный врач Канады Тереза Там, сообщает Укринформ.

— Агентство общественного здоровья Канады сегодня одобрило первую вакцину от COVID-19 в Канаде. Вакцину Pfizer-BioNTech после вдумчивого независимого осмотра доказательств относительно требований безопасности, эффективности и качества будет разрешено использовать в Канаде, — сказала Тереза Там.

Она добавила, что первая партия из 249 тыс. доз вакцины поступит в Канаду уже в этом месяце.

— Какими бы приятными ни были эти новости на фоне нашего постоянного беспокойства относительно быстрого роста количества случаев и увеличение частоты тяжелых последствий, это не значит, что взять CОVID-19 под контроль удастся скоро или быстро. Первичные поставки вакцин от COVID-19 будут ограниченными и поставки увеличиваться постепенно, обеспечивая доступ всех канадцев, — отметила эксперт.

Учитывая это она призвала общественность беречь себя и соблюдать все рекомендации органов здравоохранения.

— Хотя безопасная и эффективная вакцина уже в поле зрения, следует помнить, что это - не забег до финиша, а испытания наших коллективных усилий и решимости. На первых стадиях вакцинации, нам всем важно продолжать прислушиваться к рекомендациям органов здравоохранения и соблюдать защитных практик, чтобы уберечь себя и членов своих семей в будущем,— подытожила Тереза Там.

Ранее сообщалось, что в США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным — плацебо.