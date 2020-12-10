Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, который был избран депутатом Николаевского горсовета от партии «Слуга народа», не собирается отказываться от мандата и планирует работать наравне со своими коллегами.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Виталий Ким

По словам Виталия, не смотря на его статус главы ОГА, он планирует работать в городском совете в качестве и рамках полномочий депутата городского совета.

— Я буду, как и все депутаты сидеть в сессионном зале. Я верю в то, что можно нарушить традиции и работать открыто, доступно. Мне нечего скрывать. Я собираюсь работать, как городской депутат в том числе. Координироваться с городским головой (Александром Сенкевичем, - прим.) в том статусе в котором я буду находится в здании городского совета (депутата горсовета, - прим.), — заявил Виталий Ким.

Напомним, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.

Справка: Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию № 2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.