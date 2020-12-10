Новоизбранный депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая считает, что наличие нескольких политических сил может негативно повлиять на работу депутатского корпуса.
Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту НикВести.
В частности, депутат отметила, что при тайном голосовании за должность главы областного совета, она не увидела открытого и прозрачного диалога, который был бы понятен для избирателей.
– Градус настроения, который витает в зале, меня настораживает. Нет такого оптимизма, что все будет монолитно и гармонично, как это декларируется. Существует высокая вероятность деструктива, потому что даже на этапе выдвижения кандидатов на голову облсовета я не видела открытого переговорного процесса. Мне бы хотелось, чтобы работа была максимально открытой прозрачной и понятной для наших избирателей и принципы, по которым мы принимаем те или иные решения должны быть прозрачны. Чтобы это были не кулуарные переговоры, а все-таки что-то открытое и ясное. Если ко мне завтра придут люди и спросят: «А почему вы поддержали ту или иную кандидатуру?», я должна понимать, что мой ответ удовлетворит не только их любопытство, но и будет соответствовать всем морально-этическим нормам. К сожалению, такого процесса я не вижу, - сказала Алена Карая.
Напомним, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.
Как стало известно, «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.
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Новоизбранный депутат Николаевского областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая считает, что наличие нескольких политических сил может негативно повлиять на работу депутатского корпуса.
Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту НикВести.
В частности, депутат отметила, что при тайном голосовании за должность главы областного совета, она не увидела открытого и прозрачного диалога, который был бы понятен для избирателей.
– Градус настроения, который витает в зале, меня настораживает. Нет такого оптимизма, что все будет монолитно и гармонично, как это декларируется. Существует высокая вероятность деструктива, потому что даже на этапе выдвижения кандидатов на голову облсовета я не видела открытого переговорного процесса. Мне бы хотелось, чтобы работа была максимально открытой прозрачной и понятной для наших избирателей и принципы, по которым мы принимаем те или иные решения должны быть прозрачны. Чтобы это были не кулуарные переговоры, а все-таки что-то открытое и ясное. Если ко мне завтра придут люди и спросят: «А почему вы поддержали ту или иную кандидатуру?», я должна понимать, что мой ответ удовлетворит не только их любопытство, но и будет соответствовать всем морально-этическим нормам. К сожалению, такого процесса я не вижу, - сказала Алена Карая.
Напомним, 9 декабря депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.
Как стало известно, «Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.