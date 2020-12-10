Бывшая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, которой в среду, 9 декабря, вручили повестки на допрос по делу о ложном минировании зала облсовета, назвала произошедшее «политическим давлением», сравнив ее ситуацию с «давлением на Петра Порошенко».

Такое мнение она озвучила НикВести.

При этом Виктория Москаленко не смогла назвать мотивы такого преследования.

— Это давление власти, но я не понимаю, с какой целью это делается. Понимаю, что это политическое давление, - считает Виктория Москаленко.

На уточняющий вопрос, зачем оказывать не нее давление, ведь после сложения полномочий главы областного совета она является одним из 64 депутатов, прозвучал ответ:

— Я не знаю. Спросите, зачем давить на Петра Порошенко, если он уже не президент Украины. Это (делают – прим.) правоохранительные органы, исполнительная ветвь власти. Правильно? Вот, я и получила эти повестки.

Напомним, первая повестка является вызовом на допрос 14 декабря, вторая - 17 декабря. Таким образом, ей дали право выбора прийти в любой из предложенных дней.