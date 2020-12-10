Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский рассказал, что помирился с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, нардеп рассказал о совместных планах начать строительство тоннеля в Корабельном районе, отметив, что «выборы прошли» и теперь они с мэром Николаева будут работать на благо Николаевской области.

— Мы в прошлый четверг или пятницу — не помню точно — провели небольшую встречу в Министерстве инфраструктуры, где были новый глава ОГА Виталий Ким, директор аэропорта Федор Барна, директор Департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев, глава САД Владислав Невеселый, на которой мы обговаривали развитие Николаевской области с точки зрения инфраструктуры. Обсуждали два объекта: объездные в порты и тоннель. Есть строчка в 400 миллионов гривен и мы все же хотим со следующего года начать строить тоннель. Сейчас горсовет вплотную занимается с «Укрзалізницей» проектированием. По словам Коренева, раньше все стояло, а сейчас все побежало. Если вы знаете, то с Александром Федоровичем мы пожали друг другу руки — выборы прошли, политика прошла и теперь будем работать для Николаевской области и на Николаевскую область, - сказал Игорь Негулевский.

Напомним, что сразу после своей победы на парламентских выборах в августе 2019 года, нардеп Игорь Негулевский раскритиковал работу Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Кроме этого, в январе 2020 года Игорь Негулевский обвинил мэра Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста, а в июне этого года обвинил их в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

После этого, Александр Сенкевич заявил, что народному депутату от партии «Слуга народа» Игорю Негулевскому нужно серьезнее относиться к своей работе и высказываниям, которые он делает.