По состоянию на 10:00 10 декабря в Николаевской области зафиксировали 358 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 22979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 373, всего выздоровели - 10158. Умерло всего от последствий COVID-19 - 373, за сутки - 10.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.
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По состоянию на 10:00 10 декабря в Николаевской области зафиксировали 358 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 22979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 373, всего выздоровели - 10158. Умерло всего от последствий COVID-19 - 373, за сутки - 10.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.