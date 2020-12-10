По состоянию на 10:00 10 декабря в Николаевской области зафиксировали 358 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 22979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 15699 (+219)

Первомайск - 845 (+16)

Южноукраинск - 678 (+16)

Вознесенск - 651 (+18)

Очаков - 379 (+26)

Арбузинский район - 162 (8);

Баштанский район - 293 (+13)

Березанский район - 271;

Братский район - 136 (+3)

Березнеговатский район - 116;

Веселиновский район - 227 (+1)

Витовский район - 759 (+5)

Вознесенский район - 214 (+2)

Врадиевский район - 177;

Еланецкий район - 98 (+4)

Доманевский район - 227 (+3)

Казанковский район - 245;

Кривоозерский район - 212 (+2)

Николаевский район - 278;

Новобугский район - 175 (+7)

Новоодесский район - 348 (8);

Очаковский район - 157 (+2)

Первомайский район - 335 (+5);

Снигиревский район - 297.

Заболевание COVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 373, всего выздоровели - 10158. Умерло всего от последствий COVID-19 - 373, за сутки - 10.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.