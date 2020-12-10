Николаевский городской голова Александр Сенкевич, приняв присягу мэра, обратился к новому созыву городского совета и призвал их работать на благо города.

С выступлением перед новоизбранным городским советом мэр выступил сегодня, 10 декабря, во время торжественной сессии, - передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич процитировал присутствующим слова из присяги депутата, отметим, что их нельзя забывать.

— Мы забываем о простых вещах, о присяге, которая только что звучала. «При осуществлении возложенных на нас полномочий обязываемся уважать, оберегать и отстаивать права и законные интересы жителей города». Это присяга депутата горсовета. Мы забываем об этом, когда входим в тот зал. Наверное, символично, что именно в этом зале мы ее приняли, а не там, где об этом часто забываем. Мы, я не разделяю вас и себя, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что впереди у Николаевского городского совета много работы. Александр Сенкевич добавил, что от нового созыва горсовета ожидает, что те будут работать лучше, чем депутаты предыдущей каденции.

Александр Сенкевич, мэр Николаева

— Сегодня меня спросили, чего я ожидаю от работы нового состава депутатов. Ответ простой: просто ожидаю, что мы будем работать лучше, чем депутаты предыдущего созыва. Каждый из нас прошел выборы. Что мы говорили нашим избирателям - знаете только вы, только мы, каждый из нас. Но каждый из нас должен выполнить максимально из того, что он пообещал избирателям. Заходя в горсовет, мы очень часто забываем об этом. И у нас пропадают какие-то чувства, а появляются амбиции, эго, желание стать лучше, чем другие, а не чем мы с вами вчера, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что хотел бы, чтобы работа городской власти в следующие 5 лет была конструктивной.

— Я хотел бы, чтобы мы с вами следующие 5 лет поработали в конструктиве и мире. Именно в мире. Потому что война, какой бы она не была, никогда не приносит ничего хорошего. Она забирает силы, жизни и иногда перспективы тех, кто воюет. Я умею воевать, но хочу ли я этого? Нет. Я надеюсь, каждый из вас идет в сессионный зал не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы создавать и делать наш город лучше. И делать все просто, вот по это присяге. Здесь все написано, на одном листе. Спасибо вам за то, что вы нашли в себе ответственность стать депутатами городского совета. Надеюсь, вместе с вами через 5 лет мы встретимся с вами в этом или другом зале и сможем сказать, что наши избирателя за 5 лет получили то, что мы хотели им дать, и избрали нас снова для дальнейших улучшений в городе. Уверен, у нас с вами большая дорога, которую мы должны пройти вместе, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.