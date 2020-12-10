Компания «Укрзалізниця» планирует поднять тарифы на пассажирские перевозки в 2021 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на финансовый план компании.

– В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров на внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 миллиона гривен, - отмечается в финплане компании.

Также, компания планирует выручку в 86,5 млрд гривен, что на 15,4% больше ожидаемого итога 2020 года. Чистая прибыль должна составить 3,53 млрд гривен.

На капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,2 млрд гривен, на покупку или изготовление основных средств — 8,4 млрд, на модернизацию основных средств — 5,7 млрд, на капремонт — 5,1 млрд.

Напомним, «Укрзалізниця» восстанавливает курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов для перевозки пассажиров в зимние праздники.