В Украине более 75% летальных случаев от коронавируса произошли среди людей, которые были старше 60 лет. Чаще всего COVID-19 в Украине фиксируют среди людей 50-59 лет.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, летальными стали 31,1% случаев среди людей старше 60 лет, которые были инфицированы коронавирусом.

– Чаще всего COVID-19 регистрируют у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+, - сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай коронавируса. Выздоровели при этом более чем на 500 человек больше, чем заразились. Умерли за сутки 266 пациентов.