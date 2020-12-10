Александр Гайду

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду поздравил депутатов Николаевского городского совета с началом работы нового созыва.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Александр Гайду отметил, что работа прошлой каденции не показала нужного результата для развития города. Он подчеркнул, что избиратели дали большой кредит доверия новоизбранным депутатам и последующие 5 лет городской совет обязан его оправдать качественной работой.

– Сегодня состоялась торжественная сессия Николаевского городского. Думаю, все помнят, как сложно складывались взаимоотношения между депутатами прошлой каденции и как негативно это отразилось на Николаеве. Надеюсь, что новоизбранный депутатский корпус сумеет стать единым органом, и это поспособствует развитию на благо горожан. Избиратели дали каждому из депутатов высокий кредит доверия, им хочется быть уверенными, что он будет оправдан, - сказал Александр Гайду.

Народный депутат также отметил, что со своей стороны сделает все для конструктивного диалога между регионом и центральной властью.

– Я желаю мэру и депутатам городского совета настойчивости и целеустремленности довести начатое ими до конца. В свою очередь, мы, народные депутаты, будем работать для постоянного конструктивного диалога между городом и центральной властью. Со своей стороны приложу для этого максимум усилий, - сказал Александр Гайду.

Напомним, в четверг, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.