В среду, 9 декабря, в Николаевской области ликвидировали 3 пожара в жилых домах и 1 в хозяйственном строении.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о первом случае поступило в 06:29. Пожар произошёл в Николаеве, на улице Партизанской микрорайона Варваровка, его ликвидировали спасатели 19-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей. Площадь составила 3 м2, установлено, что огонь возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 14:09 сообщили о возгорании хозяйственного строения на улице Степовой села Шевченково Витовского района. Огнетушители добровольной пожарной команды «ЛУЧ» ликвидировали пожар в 15:30. Его площадь составила 30 м2, причиной стало короткое замыкание электросети.

Ещё одно возгорание случилось на улице Зелёной в селе Марьяновка Арбузинского района, о нём сообщили в 15:39. Спасатели потушили пожар площадью 40 м2 в 16:11.

Вечером того же дня, в 18:22, поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице 1 Ялтинская в областном центре. В 18:52 огонь на площади 5 м2 ликвидировали работники 3 ГПСЧ. Пожар также повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.

Всего задействовалось 18 человек от ГСЧС и 5 единиц техники, дополнительно работали спасатели ДПК «ЛУЧ» и сотрудники полиции.

Напомним, что 8 декабря в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара в частном жилом секторе.