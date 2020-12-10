Министерство здравоохранения рассчитывает, что январский локдаун, который вводят с 8 по 23 число, уменьшить количество новых больных коронавирусом на 40—50%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет Бабель.

– Мы все же считаем и будем стараться, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые были установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40—50% снижение инфицированных за этот период, - сказал министр.

По словам Степанова, в европейских странах благодаря действию полного локдауна, включая комендантский час, за три недели прирост снижался до 80%. Минздрава призвал украинцев соблюдать правила, чтобы это усиление карантина дало максимальный эффект.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.