В работе социальных сетей Facebook и Instagram сегодня, 10 декабря, наблюдается масштабный сбой. Также зафиксированы и проблемы с мессенджером.
Об этом свидетельствуют данные ресурса downdetector.com.
Отмечается, что 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, проблемы с авторизацией возникли у 28% юзеров, а с приложениями - у 27%.
Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.
Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.
Также у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть сториз, а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в РФ.
Напомним, ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram.
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram сегодня, 10 декабря, наблюдается масштабный сбой. Также зафиксированы и проблемы с мессенджером.
Об этом свидетельствуют данные ресурса downdetector.com.
Отмечается, что 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, проблемы с авторизацией возникли у 28% юзеров, а с приложениями - у 27%.
Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.
Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.
Также у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть сториз, а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в РФ.
Напомним, ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram.