В четверг, 10 декабря, в ходе первой сессии Николаевского городского совета 8 созыва глава фракции «ОПЗЖ» Артем Ильюк предложил работу следующей сессии начать с объединяющего, а не политического решения, например, проголосовать за передачу недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

— Хочу предложить решение, которые объединит зал. К примеру, на следующей сессии первое решение, которое рассмотрим, было бы вне политики, а на пользу горожан. Передать Черноморскому государственному университету неострой на 3-й Слободской под поликлинику. Чтобы у нас появилось хорошее и современное здание, я точно знаю, что университет воплотит это в жизнь, - сказал депутат.

Городской голова Александр Сенкевич на это сказал, что во время последней сессии 7 созыва пообещал, что этот проект решения будет вынесен на первую сессию нового созыва.

— Очень поддерживаю ваше желание это сделать. Думаю, и все это тут поддерживают, - указал Александр Сенкевич.

Напомним, что еще четыре года назад, в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы.Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.