В Николаеве во вторник, 8 декабря, проверили исполнения договорных условий на перевозку пассажиров городскими автобусными маршрутами.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Инспекция проводилась сотрудниками управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета вместе с патрульной полицией Николаевской области. Под контроль попали маршруты : № 31 «Намыв – Дубки»; № 29 «Намыв – Кульбакино»; № 62 «Намыв – Трансамиак»; № 21 «станция Николаев-пассажирский – Намыв».

Во время рейда проверяющие обращали внимание на соблюдение карантинных условий, правил дорожнего движения и пригодности транспортных средств для работы в осенне-зимний период.

При инспекции был обнаружен ряд недостатков и нарушений: неудовлетворительное техническое и санитарное состояние транспортных средств, отсутствие задних трафаретов в салонах маршрутного такси, неработающие GPS-трэкеры.

Сотрудники полиции составили административные протоколы на нарушителей техники безопасности и карантинных ограничений.

Напомним, Центральный районный суд Николаева наложил штраф на водителя маршрутки, который во время действия карантинных ограничений перевозил больше пассажиров, нежели это предусмотрено характеристиками автобуса.