Центральный районный суд Николаева наложил штраф на водителя маршрутки, который во время действия карантинных ограничений перевозил больше пассажиров, нежели это предусмотрено характеристиками автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба суда. Уже традиционно, дело рассматривала председатель суда Галина Подзигун.
В админпротоколе, составленном на водителя автобуса, сказано, что тот в период действия карантинных ограничений, осуществлял регулярные пассажирские перевозки автобусом марки «МАЗ» по маршруту №51.
Вопреки требованиям постановления Кабмина №641 от 22 июля 2020 года с изменениями, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автобуса.
«В судебном заседании водитель пояснил, что действительно перевозил большее количество людей, чем это предусмотрено. В то же время, добавил, что пассажиры не реагировали на его замечания и заходили в автобус», - сказано в сообщении.
Изучив материалы, суд пришел к выводу о том, что водитель нарушил статью 44-3 КУоАП, которая заключается в нарушении правил относительно карантина людей. А потому судья признала водителя виновным и постановила наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.
Ранее суд в Николаеве оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.
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Центральный районный суд Николаева наложил штраф на водителя маршрутки, который во время действия карантинных ограничений перевозил больше пассажиров, нежели это предусмотрено характеристиками автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба суда. Уже традиционно, дело рассматривала председатель суда Галина Подзигун.
В админпротоколе, составленном на водителя автобуса, сказано, что тот в период действия карантинных ограничений, осуществлял регулярные пассажирские перевозки автобусом марки «МАЗ» по маршруту №51.
Вопреки требованиям постановления Кабмина №641 от 22 июля 2020 года с изменениями, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автобуса.
«В судебном заседании водитель пояснил, что действительно перевозил большее количество людей, чем это предусмотрено. В то же время, добавил, что пассажиры не реагировали на его замечания и заходили в автобус», - сказано в сообщении.
Изучив материалы, суд пришел к выводу о том, что водитель нарушил статью 44-3 КУоАП, которая заключается в нарушении правил относительно карантина людей. А потому судья признала водителя виновным и постановила наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.
Ранее суд в Николаеве оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.