Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил в декабре провести 3 сессии горсовета, чтобы принять регламент работы и утвердить состав комиссий, перераспределить бюджет 2020 года и принять бюджет города на 2021 год.

Свое предложение он озвучил в четверг, 10 декабря, в ходе первой сессии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

При этом мэр уточнил, что 24 декабря депутаты будут принимать бюджет «пока в глазах не потемнеет».

— Предлагается следующую сессию провести во вторник, 15 декабря, где определим состав комиссий, чтобы мы могли в комиссиях работать. Сейчас вы не можете там работать, их не существует. Определим регламент и комиссии. После этого прошу, чтобы мы с 15 по 18 декабря включительно поработали с перераспределением бюджетных средств 2020 года. 18 декабря, в пятницу, есть предложение провести сессию по перераспределению бюджета 2020 года. Там не будет много перераспределения, это деньги, которые главные распорядители не успевают использовать, их «сбрасывают в котел»… Далее 24 декабря мы должны собраться и принять бюджет города Николаева на 2021 год, - предложил он.

В четверг, 10 декабря, в ходе первой сессии Николаевского городского совета 8 созыва глава фракции «ОПЗЖ» Артем Ильюк предложил работу следующей сессии начать с объединяющего, а не политического решения, например, проголосовать за передачу недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.