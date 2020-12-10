Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила за то, чтобы в госровете 8-го созыва было 5 постоянных депутатских комиссий, вместо 6, как это было в прошлом созыве.

Об этом шла речь сегодня, 10 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского горсовета.

Во время заседания представители фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Партия Шария» выступили за то, чтобы оставить 6 комиссий, представители «Нашего края», а также мэр Николаева Александр Сенкевич предложили сократить их количество до 5. За это также выступила и предствитель «ЕС» Елена Киселева.

— Почему наша фракция будет настаивать на количественном составе комиссий - 5? Собрать во время коронавируса и после коронавируса кворум, а тем более принять практическое решение, которое будет дальше одобрено в зале в составе комиссии, если оно принято 3 - 4 людьми - миссия невыполнима. Потому что тогда рекомендация комиссии из 4 человек должна быть принята большинством в зале. Как правило, это не срабатывает. Почему 5 комиссий? Потому что, как сказал Сергей Анатольевич, комиссия по ЖКХ, туда же можно отнести и комиссию по транспорту - это очень узкопрофильные две специализации.Поэтому, если мы их объединяем - в принципе получаем рабочий орган, который будет как раз действенным. Дальше, касательно изменений целевой направленности комиссий. Бюджетная комиссия всегда была топовой, и в этом сезоне я думаю, точно так же останется. Но меня всегда задевал вопрос: почему все бегут делить бюджет и как-то влиять на то, как его тратить, но все не бегут его наполнять. Поэтому, логично эту топовую комиссию дополнить полномочиями в части предпринимательства. Те, кто делит бюджет, пусть понимают, как его наполнять. А по количественному составу тогда получается все хорошо. 53 депутата, которые участвуют в комиссиях, если делим на 5, то как-то мы обеспечиваем кворум и присутствие на этих комиссиях, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в новом созыве городского совета нужно сформировать пять депутатских комиссий.