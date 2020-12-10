Артем Ильюк, глава фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в горсовете Николаева, согласен с результатами выборов и считает Александра Сенкевича законным городским головой.

Об этом он рассказал в четверг, 10 декабря, в комментарии НикВести.

Свое мнение он высказал в контексте заявления Владислава Чайки, кандидата в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», который не принимал результаты подсчета голосов.

— Я не был в штабе Владислава Чайки, мне не известны внутренние процессы. Если вы знаете, его выдвигала областная организация, они больше знают о том, какие внутренние процессы происходили. Сегодня произошло законное действие, мы не можем с этим не считаться, - указал Артем Ильюк.

Отдельно он сказал, что в эту каденцию «Артем Ильюк будет в оппозиции ко всем коррупционным действиям любого чиновника».

Примечательно, но сегодня Владислав Чайка отказался комментировать НикВести, как обстоят дела с его попыткой оспорить результаты выборов.

— Ваня (Иван Казора, корреспондент НикВести – прим.), с тобой я буду разговаривать сколько угодно, но вашему изданию я интервью давать не буду. Не хочу, - сказал Владислав Чайка.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.