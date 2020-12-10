Депутаты Николаевского горсовета от партии Шария готовы сотрудничать со всеми политическими силами, в зависимости от ситуации.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявила депутат Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

— Мы будем делать так, как выгодно нашему избирателю. Если кто-то из депутатов другой политсилы скажет, что есть крутой проект, его хотят внедрить и это будет реально хорошо для нашего избирателя, мы его поддержим, несмотря на то, какая это сила будет — «ЕС», «ОПЗЖ». Нам, в принципе, все равно. Но если будет что-то плохое, нам все равно, какая политическая сила будет творить чушь, — сказала Татьяна Кравчук.