Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионской деятельности.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

«Спецслужба Нидерландов AIVD разоблачила двух российских дипломатов в Нидерландах как шпионов», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы Нидерландов AIVD, оба россиянина являются сотрудниками службы внешней разведки РФ, одновременно они были аккредитованными дипломатами в посольстве России в Гааге.

Отмечается, что указанные лица собирали в Нидерландах конфиденциальную информацию, в частности о высокотехнологичных компаниях и учреждениях.

Сейчас выясняется, какой именно секретной информации удалось завладеть шпионам.

Известно, что одним из их источников информации был иностранец, которого теперь депортируют.

Оба российских дипломата объявлены персонами нон грата. Они должны выехать из страны в течение двух недель.

Напомним, российский суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима по обвинению в шпионаже.