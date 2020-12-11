Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о взыскании штрафа с четырех радиовещателей, нарушивших языковые квоты.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

— Национальный совет во время заседания 10 декабря среди прочего рассмотрел результаты проверок четырех радиовещателей. Зафиксированные нарушения, в частности несоблюдение языковых квот, привели к применению санкций «объявление предупреждения» и взысканию штрафа, — говорится в сообщении.

Как отмечается, штраф должны заплатить ООО «ТРК «Шансон», Киев (позывные «Радио Шансон»), ООО «ТРК МАЯК», Александрия Кировоградской обл., ООО «Городская ТРК «Черновцы» (позывные «Блиск ФМ»), ООО «ТРК «Столица», Киев (позывные «ПЕРЕЦ FM»).

В соответствии с требованиями части третьей статьи 75 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» в тридцатидневный срок со дня уведомления Национальным советом о принятом решении все компании обязаны уплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, в течение месяца указанные лицензиаты должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства и условий лицензий.

Напомним, 29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.