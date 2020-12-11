По состоянию на 10 декабря Украина заняла 6 место среди других европейских государств по суточным приросту новых больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Число новых больных в нашей стране незначительно отличается от данных Польше и Франции. Кроме этих стран, впереди Украины оказались Италия, Великобритания и Германия.

В мировом рейтинге наша страна заняла 11 место, опередив Россию, Турцию, Индию, Бразилию и США.

Высокие позиции Украины наблюдаются в статистике суточной смертности от COVID-19: 13 место в мире и 7 в Европе.

За минувшие сутки в целом было зарегистрировано более 676 тысяч новых случаев заболевания и 12 625 смертей.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.