С 15 декабря в Оттаве и Торонто два медучреждения начали разго делать прививки от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда

– Учитывая утверждения департаментом здравоохранения Канады вакцины против COVID-19, а также то, что провинция ввела все необходимые вопросы безопасности мероприятия, мы ожидаем, что первые дозы прибудут в ближайшие дни. Начиная со вторника, они будут использованы в Университетской сети здравоохранения и Оттавском госпитале для вакцинации медиков, обслуживающих учреждения длительного ухода и другие локации с высоким риском заражения, - сказал премьер.

Выбор первых медучреждений сделали на основе «испытания провинциальных сетей распространения, а также учитывая трудности, встающие перед регионом в связи со вспышками в нескольких заведениях длительного ухода».

Как известно, Канада стала третьим государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.