Правительство может ввести локдаун в Украине раньше чем 8 января, как это согласовано пока. Все зависит от эпидситуации и нагрузки на медицинскую систему.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы «Право на власть».
Он рассказал, что «карантин выходного дня» позволил Украине стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сейчас правительство, по его словам, понимает, что до конца декабря в Украине будут фиксировать до 16-17 тысяч новых больных в сутки. И в такой ситуации медицинская система выдержит, убеждает Радуцкий.
В то же время он отметил, что если вдруг ситуация будет ухудшаться еще до нового года, «никто не будет ждать 8 января».
Радуцкий напомнил, что у правительства, по закону, будет 7 дней предупредить о других датах жесткого карантина.
— Все прогнозы говорят о том, что мы будем иметь увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после ослабления на новогодние праздники, — отметил Михаил Радуцкий.
Как рассказал Радуцкий, по нынешним прогнозам эпидемиологов, после новогодних праздников в Украине ежедневно могут фиксировать до 20-25, а то и 30 тысяч больных в сутки.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Правительство может ввести локдаун в Украине раньше чем 8 января, как это согласовано пока. Все зависит от эпидситуации и нагрузки на медицинскую систему.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы «Право на власть».
Он рассказал, что «карантин выходного дня» позволил Украине стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сейчас правительство, по его словам, понимает, что до конца декабря в Украине будут фиксировать до 16-17 тысяч новых больных в сутки. И в такой ситуации медицинская система выдержит, убеждает Радуцкий.
В то же время он отметил, что если вдруг ситуация будет ухудшаться еще до нового года, «никто не будет ждать 8 января».
Радуцкий напомнил, что у правительства, по закону, будет 7 дней предупредить о других датах жесткого карантина.
— Все прогнозы говорят о том, что мы будем иметь увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после ослабления на новогодние праздники, — отметил Михаил Радуцкий.
Как рассказал Радуцкий, по нынешним прогнозам эпидемиологов, после новогодних праздников в Украине ежедневно могут фиксировать до 20-25, а то и 30 тысяч больных в сутки.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.