Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы «Право на власть».

Он рассказал, что «карантин выходного дня» позволил Украине стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сейчас правительство, по его словам, понимает, что до конца декабря в Украине будут фиксировать до 16-17 тысяч новых больных в сутки. И в такой ситуации медицинская система выдержит, убеждает Радуцкий.

В то же время он отметил, что если вдруг ситуация будет ухудшаться еще до нового года, «никто не будет ждать 8 января».

Радуцкий напомнил, что у правительства, по закону, будет 7 дней предупредить о других датах жесткого карантина.

— Все прогнозы говорят о том, что мы будем иметь увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после ослабления на новогодние праздники, — отметил Михаил Радуцкий.

Как рассказал Радуцкий, по нынешним прогнозам эпидемиологов, после новогодних праздников в Украине ежедневно могут фиксировать до 20-25, а то и 30 тысяч больных в сутки.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.