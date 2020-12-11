Беларусская оппозиция объявила об открытии «народных посольств» в ряде зарубежных государств.

Об этом сообщается в Telegram-канале лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Цель новых «посольств» — «защита прав, поддержка и солидаризация беларусов», живущих за пределами страны.

– Мы должны направить все наши силы, всю нашу энергию, все внимание на общее дело. Сегодня, как никогда, нам важно быть вместе, - говорится в сообщении.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал о создании «посольств» в 20 странах, в том числе в России, Литве, Швеции, Германии, Великобритании, Испании и Бразилии.

Он добавил, что «народные посольства» не обязаны выполнять все задачи, которые стоят перед официальными представительствами Беларуси. Новые органы будут собирать информацию от беларусов, нуждающихся в помощи, и распространять данные о реальном положении дел в стране.

Напомним, в Минске суд признал виновной и приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима гражданку Швейцарии Наталью Херше из-за сорванной с сотрудника ОМОНа балаклавы.