В Instagram появилась возможность отправлять «исчезающие» сообщения

Об этом пишет TJournal.

Пользователи могут общаться в специальном режиме, в котором сообщения исчезают после закрытия чата, не отображаются в уведомлениях, а о попытке сделать скриншот сообщают всем участникам переписки.

Функция пока доступна не всем. Представители Facebook в разговоре с редакцией отметили, что пока не знают о доступности функции в конкретных странах.

Для включения режима исчезающих сообщений достаточно провести снизу вверх на экране переписки в Instagram. После этого интерфейс текстового поля станет пунктирным, а все отправленные сообщения будут исчезать при закрытии чата.

Согласно инструкции в Instagram, «исчезающие» сообщения пропадают после прочтения и после закрытия чата (если провести свайпом вверх). При этом режим применяется для всех участников чата, даже если их несколько — они могут ответить на сообщения только в этом режиме. На исчезающие сообщения можно пожаловаться, даже если они больше недоступны.

Напомним, в работе социальных сетей Facebook и Instagram сегодня, 10 декабря, наблюдался масштабный сбой. Также зафиксированы и проблемы с мессенджером.