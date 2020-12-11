Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Схем», проекта «Радио Свобода» и UA:Первого.

Ранее «Схемы» сообщили, что Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами по ценам, которые втрое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.

После этого расследования «Схем» Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В расследовании журналистов указывалось, что плата за такую резиденцию стоит втрое дороже, чем платила генпрокурор.

Как говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос, никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Венедиктова не осуществляла. В ведомстве отметили, что аренда была оплачена ею в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции.

По их мнению, месячная плата за пользование государственной дачей «полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 квадратный метр имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Венедиктова пользовалась им».

Так же считают и в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами.

— Венедиктовой платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом, — говорится в ответе на запрос.

Напомним, 24 сетября стало известно, что глава Генпрокуратуры Ирина Венедиктова арендует президентскую резиденцию в Пуще-Водице. За имение она платит менее трети от суммы аренды, остальное — из бюджета.