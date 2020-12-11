Боевики разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения на Донбассе. Нарушения минских соглашений зафиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, вблизи населенного пункта Белое наблюдатели ОБСЕ зафиксировали две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» 122 мм и две гаубицы Д-30 122 мм. Также при осуществлении полетов над районом вблизи Ясиноватой в пяти случаях фиксировали воздействие помех сигнала GPS.

– Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ и ее наемниками, что свидетельствует о полном игнорировании и нежелание выполнять ими достигнутых договоренностей, - сообщили в СЦКК.

Напомним, в четверг, 10 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.