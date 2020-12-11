За прошедшие сутки, 10 декабря, спасатели трижды тушили пожары на открытых территориях в Николаеве и области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Сообщение о горящем мусоре на улице Космонавта Волкова в Николаеве поступило спасателям в 15:34. Четкими действиями пожарного караула очаг возгорания был ликвидирован в 16:05. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Второй пожар вспыхнул на улице Романа Шухевича в Новом Буге, звонок спасателям зарегестрировали в 22:54. В 23:15 пожарные локализовали пламя, а в 23:25 пожар был потушен. Причиной пожара стал поджог.

Ночью 11 декабря в 0:55 сообщили про горящие автомобильные шины на улице Киевское шоссе в Николаеве, прибывшие спасатели зайдействовали спецтехнику для тушения тлеющих покрышек, пожар потушили в 01:05.

Ранее сообщалось, что 8 декабря, в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара в частном жилом секторе.